Nhận Định Anh – CHDC Congo Vào Lúc 23:00 Ngày 01/07 Vòng 32 Đội

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 thu hút chú ý khi đại diện châu Âu gặp đối thủ châu Phi. Đội ngũ chuyên gia Xoilac đã tổng hợp hệ thống dữ liệu khách quan nhằm mang lại góc nhìn đa chiều cho toàn thể độc giả. Hãy theo dõi bài phân tích chuyên sâu dưới đây nhằm nắm bắt trọn vẹn diễn biến chiến thuật trước giờ bóng lăn chính thức.

Bối cảnh trước trận Anh vs CHDC Congo cùng tương quan lực lượng

Cuộc đọ sức diễn ra tại sân Mercedes-Benz mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đến tấm vé bước tiếp vào vòng 16 đội mạnh nhất. Những toan tính chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo chắc chắn tạo nên thế trận giằng co kịch tính suốt thời gian thi đấu.

Cuộc đụng độ vòng loại trực tiếp của Anh vs CHDC Congo

Tình hình sau vòng bảng

Đoàn quân Tam Sư thể hiện sức mạnh ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu bảng L cùng 7 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận. Họ khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia nhờ sự tỏa sáng rực rỡ từ bộ đôi Harry Kane lẫn Jude Bellingham. Sau trận hòa 0-0 trước Ghana thì đại diện châu Âu tiếp tục đánh bại Panama 2-0 nhằm khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Phía bên kia chiến tuyến Những con Báo lách khe cửa hẹp để đi tiếp nhờ tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Họ trải qua hai lượt đầu tiên đầy khó khăn khi hòa Bồ Đào Nha 1-1 kèm theo thất bại 0-1 trước tập thể Colombia. Tuy nhiên chiến thắng ngược dòng 3-1 đầy kịch tính trước Uzbekistan tại lượt cuối đã giúp tập thể châu Phi làm nên lịch sử.

Chiến thuật của 2 HLV

Chiến lược gia Thomas Tuchel đang xây dựng lối đá kiểm soát bóng chặt chẽ kết hợp khả năng tấn công đa dạng từ hai biên. Tuy nhiên hàng công Tam Sư bộc lộ sự bế tắc trước hệ thống phòng ngự lùi sâu qua 36 pha dứt điểm kém hiệu quả. Thuyền trưởng Sébastien Desabre bên phía đối diện ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công sắc bén nhằm trừng phạt sai lầm từ đối phương.

Danh sách đội hình dự kiến

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp thì hai vị thuyền trưởng chắc chắn tung ra sân các nhân sự xuất sắc nhất từ đầu. Dưới đây là danh sách 11 cầu thủ xuất phát do giới chuyên môn nhận định dựa trên phong độ thực tế suốt giai đoạn qua.

Đội tuyển Anh (4-3-3): Pickford, Stones, Burn, Chalobah, Trippier, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Saka, Kane sẽ là những cái tên xuất phát ngay từ đầu.

Đội tuyển CHDC Congo (4-4-2): Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Moutoussamy, Sadiki, Mbuku, Cipenga, Bakambu, Wissa mang trọng trách gánh vác hy vọng đi tiếp.

Thống kê phong độ thi đấu Anh vs CHDC Congo cùng lịch sử chạm trán

Dữ liệu thống kê quá khứ đóng vai trò nền tảng quan trọng giúp giới mộ điệu đánh giá chính xác sức mạnh từng tập thể. Sự chênh lệch về đẳng cấp quốc tế được thể hiện cực kỳ rõ nét thông qua các thông số kỹ thuật thu thập gần đây.

Dữ liệu thống kê phong độ thi đấu của Anh vs CHDC Congo

Lịch sử chạm trán

Cuộc đọ sức tại sân Mercedes-Benz sắp tới đánh dấu lần đầu tiên hai nền bóng đá chạm trán nhau ở cấp độ quốc gia. Trước thềm giải đấu năm nay thì Tam Sư chưa từng có bất kỳ trận giao hữu hay chính thức nào trước đại diện châu Phi. Sự xa lạ về mặt lối chơi hứa hẹn mang đến nhiều biến số khó lường cho màn so tài mang tính chất loại trực tiếp.

Dữ liệu phong độ

Nền tảng thống kê uy tín toàn cầu đã cung cấp bảng dữ liệu chi tiết phản ánh đúng thực trạng thi đấu của hai đội. Quý độc giả có thể tham khảo bảng tổng hợp bên dưới nhằm nắm bắt bức tranh toàn cảnh trước khi trọng tài thổi còi.

Tiêu chí Đội tuyển Anh Đội tuyển CHDC Congo Điểm vòng bảng 7 4 Bàn thắng ghi được 6 4 Xếp hạng FIFA Hạng 4 Hạng 46

Hiệu suất thi đấu

Màn trình diễn rực sáng ở lượt mở màn giúp đội hạng 4 FIFA sở hữu các chỉ số chuyên môn vô cùng ấn tượng. Bảng phân tích kỹ thuật sau đây làm rõ mức độ hiệu quả trong khâu triển khai bóng tấn công lẫn phòng ngự tuyến dưới.

Thông số kỹ thuật Đội tuyển Anh Đội tuyển CHDC Congo Số trận giữ sạch lưới 2 0 Bàn thua trung bình 0.6 1 Số pha cản phá xuất sắc 5 8 Tỷ lệ chiến thắng 66% 33%

Phân tích kèo cược Anh vs CHDC Congo cùng dự đoán tỷ số

Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều cùng phong độ bất bại xuyên suốt giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên đội bóng châu Phi vẫn mang khát khao tạo nên cơn địa chấn nhằm mang lại cơ hội sinh lời cho giới mộ điệu.

Lựa chọn tỷ lệ kèo chuẩn xác nhất cho trận Anh vs CHDC Congo

Kèo chấp châu Á (Anh -1.5): Chọn cửa trên Anh vì họ sở hữu đẳng cấp vượt trội đủ sức giành chiến thắng cách biệt hai bàn.

Kèo tài xỉu cả trận (2.5): Chọn Xỉu do đại diện châu Phi phòng ngự kiên cường trước lối đá thiếu sáng tạo từ Tam Sư.

Kèo 1×2: Chọn Anh thắng bởi khoảng cách 42 bậc trên bảng xếp hạng FIFA minh chứng rõ nét cho sự chênh lệch trình độ.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1.0): Chọn Xỉu hiệp 1 vì Những con Báo luôn chủ động lùi sâu đội hình nhằm bảo toàn mành lưới.

Kèo cả hai đội ghi bàn (Không): Chọn cửa này do giới chuyên gia nhận định đối thủ khó xuyên thủng hệ thống phòng ngự vững chắc của Tam Sư.

Tỷ số chính xác: 2-0 nghiêng về tuyển Anh nhờ khả năng kiểm soát thế trận tốt cùng hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật.

Kết luận

Nhận định Anh – CHDC Congo vào lúc 23:00 ngày 01/07 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh về trận đấu loại trực tiếp. Xoilac hy vọng chuỗi dữ liệu thống kê chuyên sâu kể trên mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho toàn thể quý độc giả. Hãy vận dụng linh hoạt các thông tin phân tích này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chiến thắng khi tham gia đầu tư tài chính.